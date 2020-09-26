 

Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

26.09.2020, 11:17, Разное

Блогер Давид Манукян устроил для ведущей Ольги Бузовой романтический сюрприз. Он украсил ее квартиру большим количеством шаров и подарил большого мягкого медведя. Соответствующей фотографией звезда проекта «Дом-2» поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Когда Ольга Бузова вернулась домой после тяжелого рабочего дня, то ее ждал сюрприз от Давида Манукяна. Вся гостиная в ее съемной квартире была украшена розовыми и бежевыми шарами. В центре находился большой медведь. В разделе «Истории» теледива обнародовала короткие видео, на которых звучит песня «Принимай меня».

Поклонники предположили, что Давид Манукян, устроив сюрприз для Ольги Бузовой, решил помириться с ней. Последнюю неделю в Сети активно распространялись слухи о расставании пары. Сами же знаменитости отказывались давать комментарии на эту тему. Приятель блогера рассказывал изданию «СтарХит», что конфликты начали происходить на фоне звездной болезни Манукяна. Якобы тот считал, что успеха он мог добиться и без Ольги Бузовой.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
В комментариях к публикации блогер оставил эмодзи в виде сердечек. Подписчики обрадовались, что пара помирилась.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Август в России: что может пойти не так?

14.07 / Топ-5 самых безлюдных курортов России

14.08 / Политическая дезинсекция

07.08 / Мнение: Проблема морских границ в Средиземноморье

27.07 / Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале “Старые кадры”: Я не ангел! Но и не сволочь

21.07 / Вода в Крыму — только для богатых

23.09 / Ученые: Повышенный холестерин в подростковом возрасте приводит в будущем к проблемам с сердцем

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

30.06 / Лечение рака мочевого пузыря в клиниках Израиля

11.08 / Скандалы: Юлию Добрынину подвела встреча в кафе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска