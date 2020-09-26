Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

26.09.2020, 11:17, Разное

Блогер Давид Манукян устроил для ведущей Ольги Бузовой романтический сюрприз. Он украсил ее квартиру большим количеством шаров и подарил большого мягкого медведя. Соответствующей фотографией звезда проекта «Дом-2» поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Когда Ольга Бузова вернулась домой после тяжелого рабочего дня, то ее ждал сюрприз от Давида Манукяна. Вся гостиная в ее съемной квартире была украшена розовыми и бежевыми шарами. В центре находился большой медведь. В разделе «Истории» теледива обнародовала короткие видео, на которых звучит песня «Принимай меня».

Поклонники предположили, что Давид Манукян, устроив сюрприз для Ольги Бузовой, решил помириться с ней. Последнюю неделю в Сети активно распространялись слухи о расставании пары. Сами же знаменитости отказывались давать комментарии на эту тему. Приятель блогера рассказывал изданию «СтарХит», что конфликты начали происходить на фоне звездной болезни Манукяна. Якобы тот считал, что успеха он мог добиться и без Ольги Бузовой.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

В комментариях к публикации блогер оставил эмодзи в виде сердечек. Подписчики обрадовались, что пара помирилась.