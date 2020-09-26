В Сербии разбился самолет ВВС МиГ-21

26.09.2020, 11:08, Новости дня

На западе Сербии потершел крушение самолет МиГ-21 ВВС страны во время планового полета, сообщило сербское министерство обороны.

«Во время выполнения служебных задач утром около 9.00 (10.00 мск) упал самолет МиГ-21 армии Сербии в районе села Брасина под городом Мали-Зворник», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В настоящее время на место крушения направили спасателей.

По данным местного телевидения RTS, один из двух пилотов погиб в результате падения самолета, ведутся поиски второго пилота.

Отмечается, что самолет упал на территории одного из сельских домов, хозяин дома получил повреждения и госпитализирован, передает ТАСС.

По словам очевидца Станое Груич, «был слышен сильный звук самолета, который летел очень низко».

«Он боролся, переворачивался, а потом упал и пошел дым. Все произошло в очень короткое время. Один из моих соседей получил ожоги, его срочно перевезли в больницу в город Лозница», – сообщил Груич.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области.