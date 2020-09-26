Эксперт объяснила цель утечки во французские СМИ разговора Путина и Макрона

26.09.2020, 11:08, Новости дня

«Все контакты Макрона находятся буквально «под прожектором» газеты Le Monde. Внутри президентской администрации есть люди, которые считают, что разговоры президента должны быть преданы огласке», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по Франции Евгения Обичкина, комментируя утечку разговора президентов РФ и Франции и жесткое заявление МИД Франции.

«Главное на сегодня и наиболее острое «досье» во франко-российских отношениях – дело Алексея Навального. Известно, что у Франции есть вопросы к Москве, с чем и была связана утечка в Le Monde, из-за которой разгорелся скандал», – отметила профессор кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Евгения Обичкина.

Накануне МИД Франции сообщил о ведущемся расследовании в связи с публикацией в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном. Во французском МИД признали, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности», и диалог с Москвой «продолжится в этом духе».

«Общий фон, который вызывает озабоченность Франции – это права человека в России. Франция считает своим международным призванием бдительно следить за соблюдением прав и свобод по всему миру. Более того, в Париже полагают, что ради защиты прав человека можно вмешиваться во внутренние дела других стран и поддерживать принцип «гуманитарной интервенции», – отметила Обичкина. – Это касается не только России, но и африканских стран, и Китая. Иногда Париж даже выступает с озабоченностью по поводу состояния американской демократии».

Пресса во Франции, как и в других либеральных демократиях Европы, крайне влиятельна, эта «четвертая власть» формирует общественное мнение и общественный запрос к политикам, и политики к ней прислушиваются, отметила эксперт.

«Газета Le Monde – одно из наиболее влиятельных французских изданий. Это рупор левого центра, который как раз и ратует за соблюдение прав и свобод в мире, – указала Обичкина. – Все контакты президента находятся буквально «под прожектором» этой газеты, ее журналисты очень ангажированы, они постоянно ищут источники информации и всякого рода неформальные контакты. О каких-либо конфликтах внутри администрации Макрона речи не идет, но внутри президентской администрации есть люди, которые считают, что подобные разговоры должны быть преданы огласке».

Цель утечки – побудить президента Макрона оказывать влияние на события, в том числе на события в РФ и на позицию президента России, отметила собеседница.

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что издание Le Monde не может располагать точными данными о содержании беседы.

Газета ВЗГЛЯД накануне писала о том, что раскручивая дело Навального, Франция нашла новый повод для ухудшения отношений с Россией.