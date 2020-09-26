Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине

26.09.2020, 11:08, Новости дня

Один из двух выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области умер, информирует пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Человек, «который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом в службе уточнили, что поиски трех человек продолжаются, хотя ранее украинские СМИ заявили о прекращении поисковой операции в районе инцидента после обнаружения утром в субботу тел еще трех курсантов.

Между тем агентство УНН сообщает, что разбившемуся самолету было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт.

Пресс-служба командования воздушных сил Украины сообщила, что государственное предприятие «Антонов» в 2020 году продлило на два года срок эксплуатации разбившегося Ан-26. Капитальный ремонт самолета не планировался.

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что, по предварительной информации, у самолета «произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе».

«То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр (обороны Украины Андрей Таран) добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что при падении Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

В самолете находились 27 человек, двое спаслись, выпрыгнув из самолета. Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщала, что погибли 25 человек.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.