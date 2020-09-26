 

Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине

26.09.2020, 11:08, Новости дня

Один из двух выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области умер, информирует пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Человек, «который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом в службе уточнили, что поиски трех человек продолжаются, хотя ранее украинские СМИ заявили о прекращении поисковой операции в районе инцидента после обнаружения утром в субботу тел еще трех курсантов.

Между тем агентство УНН сообщает, что разбившемуся самолету было 43 года, но в 2020 году он был направлен на ремонт.

Пресс-служба командования воздушных сил Украины сообщила, что государственное предприятие «Антонов» в 2020 году продлило на два года срок эксплуатации разбившегося Ан-26. Капитальный ремонт самолета не планировался.

Пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что, по предварительной информации, у самолета «произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе».

«То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр (обороны Украины Андрей Таран) добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тыс. летных часов до очередного ремонта», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что при падении Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

В самолете находились 27 человек, двое спаслись, выпрыгнув из самолета. Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщала, что погибли 25 человек.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

30.08 / США поздравили народ Кыргызстана с Днем независимости

22.08 / ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

12.07 / Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

18.09 / Недорогой кроссовер Kia Sonet вышел на рынок

30.07 / Московская биржа открылась снижением

17.07 / Минздрав призвал модернизировать систему здравоохранения

20.07 / Путин пообещал «мощный и красивый» «Бессмертный полк» в 2021 году

12.09 / Белорусские СМИ узнали, с какими травмами поступали в больницы участники мирных протестов

14.09 / ByteDance отказалась продавать TikTok компании Microsoft

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска