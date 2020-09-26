Устоит ли Александр Лукашенко против западных санкций?

26.09.2020, 10:55, Новости дня

КИЕВ – Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в экономике. Об этом он сказал 25 сентября во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщает РИА «Новости».

«[…] И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран)», – цитируют медиа его слова.

Как выразился Лукашенко – «чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?»

«У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей», – заявил он.

Тем временем 25 сентября министерства иностранных дел Латвии и Эстонии опубликовали расширенные санкционные списки по Беларуси.

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», – заявили в МИД Латвии и добавили, что в списке 101 чиновник.

В латвийский список вошли представители администрации президента Белоруссии, министерства внутренних дел и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

В эстонский список попали 98 человек, которые играли «ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов».

«Мы выражаем свое отношение к происходящему в Беларуси через санкции. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а их результаты были сфальсифицированы», – сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как сообщают региональные медиа, Литва, Латвия и Эстония, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), выработали общий подход к этой проблеме – теперь электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

После «инаугурации» Александра Лукашенко украинские официальные лица высказались о ситуации в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября отметил, что Украина поддерживает позицию стран-партнеров и Европейского Союза в отношении событий в Беларуси и призывает белорусскую власть найти диалог с народом.

«Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, и здесь мы – единомышленники со всеми странами Европы», – подчеркнул президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Напомним, что в Минске 23 сентября состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко, которую в прессе называют «секретной» или «тайной». Торжественное мероприятие впервые не было анонсировано заранее, прошло без трансляции по телевидению и приглашения международных делегаций.

Белорусская оппозиция отреагировала на это событие очередной волной протестов, не прекращающихся с 9 августа – даты проведения президентских выборов. Первые массовые задержания участников стихийных акций после «инаугурации» начались у стелы «Минск – город-герой», где собралось несколько тысяч человек, сообщает Национальное информационное агентство «Укринформ».

В Верховной Раде Украины межфракционная группа «За демократическую Беларусь» приняла 23 сентября заявление о том, что «диктатор и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел закрытую церемонию «инаугурации» во Дворце независимости в Минске».

Санкции – смертный приговор режиму

Беларусь не выстоит под натиском санкций, а слова Александра Лукашенко о потенциале республики – пустая бравада и ничего больше, считает эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян.

«Это больше поза, чем демонстрация силы режима Лукашенко. Во многом его устойчивость основывалась на умении лавировать и балансировать между Евросоюзом и Россией. Это были операции и с американской нефтью и торговля с Литвой, – «окна», которые у него оставались для балансирования с Путиным», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что «белорусское окно» возможностей для Александра Лукашенко базировалось в треугольнике отношений Минска с Брюсселем и Москвой, и до недавних пор было также «форточкой» для России во время санкций Евросоюза и США.

«Звучит комично, но Беларусь была «форточкой» в экономическом и торговом плане для Кремля. Знаменитые "белорусские" устрицы и креветки, хамон, и другие европейские продукты позволяли России коммуницировать с Западом», – считает Олег Саакян.

Новый виток жестких санкций Евросоюза против Лукашенко, по его словам, «это смертный приговор его режиму».

Устойчивость экономики – не больше, чем слова

Лидер движения солидарности «Разам» (Вместе), белорусский оппозиционер Вячеслав Сивчик отмечает, что слова Александра Лукашенко об устойчивости белорусской экономики не отвечают действительности.

«При введении серьезных санкций против России и Беларуси будет ясно, что команде придется поменять своего главаря. Слова о развитии Беларуси – только Лукашенко мог такое придумать. Стоит только Евросоюзу пригрозить и не покупать белорусский бензин, посмотрим, что останется от белорусской экономики», – говорит Вячеслав Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что реальные санкции одинаково влияют на любого диктатора в мире.

«В отношении России санкции могут дать точно такой же эффект, как и против Беларуси. Ведь диктатура в России и Беларуси выстраивалась на продаже нефти и газа в Европу. Настоящие санкции сделали бы свое дело – никакого Лукашенко, никакого Путина при власти не осталось бы», – подчеркивает Вячеслав Сивчик.

На вопрос о возможности переговоров между представителями белорусского гражданского общества и Александром Лукашенко он отвечает, что «переговоров не будет до полной капитуляции диктатора».

О выгоде санкций

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас отмечает, что белорусская экономика, весь белорусский экспорт на 55% зависит от России.

«А по энергоносителям – на 98%. Введение санкций еще больше загонит белорусскую экономику в российскую кабалу. Беларуси были бы выгодны не санкции, а кредиты и переговоры с Евросоюзом и оппозицией. Республика и раньше маневрировала между Евросоюзом и Россией, а теперь будет пытаться спаси свою экономику за счет России», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает, что белорусская власть не раз подвергалась критике Запада, однако в нынешней ситуации, очевидно, что Россия руками Запада рассчитывает усилить еще большую интеграцию с союзной республикой.

«Сколько бы ни было витков санкций, протестов в Беларуси, которые мы можем называть демократическими и против диктатора, но в результате выигрывает исключительно Россия. А Запад при этом остается заложником своих действий – он не может поступать по-другому», – подчеркивает Алексей Курпас.