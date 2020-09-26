Анастасия Решетова после расставания с Тимати обосновалась в его квартире

26.09.2020, 10:53, Разное

Модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати осталась жить в его квартире вместе с сыном. Артист оставил экс-возлюбленной элитную недвижимость прямо в центре Москвы.

Две недели назад Анастасия Решетова пояснила о расставании с рэпером Тимати. Для поклонников пары эта новость стала большой неожиданностью. Многие заметили, что «Истории» в Instagram Решетова снимает из квартиры, где проживала вместе с артистом. В связи с этим они поинтересовались, где сейчас обосновался Тимати.

Решетова заявила, что исполнитель оставил квартиру ей и сыну Ратмиру. Сам же он временно живет в другом месте и ждет, когда достоится большой дом мечты, куда семья должна была переехать вместе. Однако теперь планы четы изменились.

Причины своего расставания пара не называет. Тимати и вовсе не хочет комментировать тему личных отношений с Анастасией Решетовой. Первые слухи о разрыве звездной пары появились еще летом, когда модель отправилась отдыхать во Францию с сыном одна. Тогда она отрицала информацию о том, что отношения с Тимати испорчены, но в начале сентября все-таки обнародовала пост о расставании с ним.