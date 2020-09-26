Виртуальная реальность помогает в лечении болезни Альцгеймера

26.09.2020, 10:53, Разное

Медики считают, что в лечении болезни Альцгеймера помогает виртуальную реальность. Они призывают обратить внимание на статистические данные, показывающие рост числа пациентов, у которых фиксируются нарушения умственной деятельности.

Для некоторых становится испытанием после инсульта завязать шнурки или же заварить чай. Посредством виртуальной реальности умственная деятельность таких пациентов улучшается. По словам медиков, на фоне проблем с мозга развивается атаксия, которая заключается в нарушении движения мышц. Пациенты начинают хуже себя обслуживать, у них также нарушается память.

Как заявила профессор РНИМУ им. Пирогова Анна Богоплетова, на сегодняшний день имеются больше проблемы в диагностики, поскольку не все заболевшие вовремя обращаются к врачу. В РФ в скором времени число пациентов с деменцией превысит два миллиона человек. Современная медицина не способна избавить пациента от болезни в полной мере, но есть неплохие шансы на улучшение качества его жизни.