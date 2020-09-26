Экономист Чирков связал рост доллара с числом заразившихся коронавирусом

26.09.2020, 10:53, Разное

Рост доллара на ММВБ связан с увеличением числа заразившихся коронавирусом. Такого мнения придерживается экономит Максим Чирков.

Как заявил эксперт, ослабление российской национальной валюты по отношению к американской связано с тем, что снова начало увеличиваться количество пациентов с положительным тестами на COVID-19. У игроков на бирже такие события вызывают опасения. В связи с этим экономика РФ останется закрытой в ближайшие месяцы. Данный сценарий характеерен и для других государств в мире.

В целом падение отечественной валюты не будет долгим. Поэтапно российская экономика восстанавливается после кризиса – цена нефти и других экспортных товаров станут для нее комфортными, пишет портал iReactor.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 25 сентября в РФ зафиксировано 1,136048 миллиона заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил 7,212 тысячи пациентов. Заболевание уже побороли 934,146 тысячи человек, 20,056 тысячи – скончались.