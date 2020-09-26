Мнение: Белоруссия – республика кровавая и тюремная

26.09.2020, 10:50, Разное

Галковский в 2008 (!) году съездил в Белоруссию (в Минск), написал в ЖЖ “путевые заметки” о своих впечатлениях – и разразился один из самых громких скандалов в ЖЖ “нулевых” – то есть тогда, когда эта площадка была на пике своей известности и влиятельности. Белорусы на Галковского “обиделись” – и завалили его блог тысячами (!) отменно злобных комментариев, где крыли не только самого Галковского, но и, как бы в его лице, всех “кацапов”, “русских оккупантов” и прочее. Я помнил тот скандал, но уже смутно; а тут перечитал эпитеты – и, знаете, очень познавательно! Полезно перечитать всем тем, кто считает, что накал ненависти в соцсетях к “кацапам” от жителей “братских славянских республик” – это якобы только и исключительно следствие 2014 года, когда “Россия показала своё истинное лицо”, а до этого, мол, “ничего такого не было”.

Было, и еще как! Вон, в 2008 году, аж за 6 лет до “российской агрессии”, когда о ней никто и предположить не мог. В этом смысле старые посты (вместе с комментариями!) читать может быть даже полезнее для историка, чем читать старые газеты: в популярных блогах яснее видны настроения не только каких-то “лидеров мнений”, но так называемых “простых людей” – это как раз то, чего в подшивках старых СМИ не найти. Вот высказывания “простых белорусских юзеров”:



кто вам сказал, что белорусы добрые? вас этому в школе учили? забудьте, деточка, все эти песни про братские народы. в гробу мы видали таких братьев!

Чемодан-вокзал-расея.

Да ну нах! Пускай сидит в Великой России. С каждым вот таким опусом я все больше убеждаюсь, что постройка Великой Белорусской Стены на восточной границе неизбежна 🙂

Великороссии!? сидят по верхнюю губу в говне и ведут разговоры о Великай Россее, о ее Великай культуре. смешно. москали поганые! именно из-за таких как вы уё–ов у Беларуси отняли культуру. Вы это сделали!

Я не минчанин (работаю и живу в Минске). Я из Пинска (в своем светлом прошлом часть Речи Посполитой). Так вот, таких гондонов, как “братья” москали у нас на Полессе сажали на кол, а тех что пытались бежать, еще долго и долго гнали поджопниками.

Белорусы, хоть народ нормальный. А вы – гопники и алкаши через одного, которым кажется, что повелевают всеми!

Как 50 мужиков в консевной банке в море свои же утопили, так это трагедия вселенского масштаба, а как в соседней стране 50 девочек в давке пьяная толпа задавила – так это хиханьки! Вот сволочь! (2008, все еще помнят п/лодку Курск – прим. моё)

славянской крови в маскалях примерно столько же , сколько у чукчей, на зато сидя в гавне целят на весь мир. но когда на трагедию для страны с населеним менее 10 млн и на четверть с пенсионерами, в которой погибла молодежь, говорят с какимто плевком.. хотя, вам то и на Беслан наверное плевать. да и на взрывы у вас в метро. ничего скоро москалики сами по себе вымрут.

и т.д.

Но, надо сказать, задетый Галковский отплатил белорусам той же монетой. Сейчас, на фоне непрекращающихся белорусских протестов, читать его инвективы 12-летней давности особенно интересно. Там ведь даже не столько протесты уже потрясают, сколько то, насколько оказалась отлажена карательная машина: безжалостный ОМОН, полное оснащение и специальная карательная техника, водометы (! – в РФ не используются), резиновые пули (в РФ не используются), невероятная жестокость, пытки, издевательства, массовые избиения…

“Я не случайно закончил прошлый пост лагерной аналогией и привёл в качестве образчика белорусской речи сталинскую агитку. Белоруссия – республика кровавая и тюремная. Если украинцы стали активно трансформироваться в особый народ с середины 19 века, то белорусский штурм унд дранг пришёлся на 20-50-е годы века 20. Это придало азиатский оттенок формирующимуся этносу. Отцом нации, белорусским Вашингтоном, был Иосиф Джугашвили, А Джефферсоном – Джанджава. Местный сатрап держал всё и слепил белорусов по своему образу и подобию. Почитайте визг купат в минских постах моего ЖЖ. ЭТО НЕ ЕВРОПЕЙЦЫ ПИСАЛИ. Албанистость налицо. Всё то же самое что в старой Албании: мифология партизанской войны, нетерпимость любой критики, национал-изоляционизм, коммуния. Они уже с Америкой дипотношения разорвали. Это НАДО ДОДУМАТЬСЯ. И они воображают, что белого человека запугают своим визгом. Да он их отманипулирует до потери сознания. Если я этого не делаю, то только потому, что через приплюснутые носы и курчавые волосы сделанных советами белорусов ещё проступают русские черты. Поезд ещё не ушёл. Хотя уходит.

Вот кстати хороший кадр. «Михаил» «Иванович» «Баскаков». По основной специальности – востоковед. Был руководителем местного МГБ после 13-летнего царствования Данджавы. До этого занимал пост руководителя тайной полиции Узбекистана. Ещё ранее служил «финским партизаном», выращивал «Юрия» «Владимировича» «Андропова». ВОТ ЭТО ВОТ – душа благородных белорусских маугли, а вовсе не фантазии о средневековых рыцарях круглой кочки. Английский БАСКАК.

Об участии белорусов в войне я уже написал в щадящем режиме. Приоткрою занавесочку ещё на сантиметр. Середина 1944 года, линия фронта подошла к Белоруссии. Показания очень нехорошие. Республику сдали быстро, население мобилизовать или эвакуировать не успели, два года белорусы прожили в глубоком тылу, кушая единоличную картошку и почитывая газетки с карикатурами на Сталина. Что бы вы сделали на месте Иосифа Виссарионовича? Ответ может быть только один: людишек надо наказать. Но как? ВСЕХ-ТО? Товарищи Джугашвили, Берия, Цанава собираются в Кремле, на родном грузинском решают вопрос. Тоже по-грузински. Впереди армейские части. За ними одетые в штатское без знаков различия подразделения карателей. Из кого состоят? Частью из кадровиков НКВД, а частью, для особо подлых акций – из уголовников. Которых потом можно быстро убрать. В село пришли, всю интеллигенцию положили: агроном, библиотекарша, учитель, священник, – всех. Из городов многие убежали, а селяне народ пассивный. Сидели на местах, надеялись на авось. Авось пришёл. Если народ в селе возмутился – вообще всех под корень. ХАТЫНЬ. И так всю страну причесали за пару месяцев. Войсковые части, затем волна карателей-«партизан». Потом тотальная мобилизация, часть населения – в Сибирь. Белорусские беженцы в советской зоне оккупации в Европе – тоже в Сибирь. Не удивительно, что численность населения БССР сократилась на четверть (с 9,0 млн. в 1940 до 6,7 в 1945). Это не война – война там шла 4 месяца.

Знаменитые «белорусские партизаны» – ни что иное как возглавляемые Джанджавой отряды карателей. Что в «Иди и смотри» и показано, между прочим. Странные там какие-то палачи. Ругаются по-русски матом, ведут себя как уголовники. Как будто штрафники какие. Хотел человек сказать одно, а сказал другое. Волшебная сила искусства.

В «Партизанском Писании» Джанджавы так и пишется: в момент наступления советских войск они стали смешиваться с идущими навстречу партизанскими частями, процесс смешивания увенчался спонтанным партизанским парадом в Минске. Угу, «смешались». Даже кадровая часть, вышедшая из окружения имела Проблемы. Значит с той стороны «партизаны» пришли. Переодетые.

Как же, – будет добрая советская власть самостийников с оружием в регулярную армию записывать, да медалями награждать. Даже если бы какие-то чудики действительно партизанили в Белоруссии, их бы убили. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ.

Не верите? Вот культурный фон, на котором формировался благородный белорусский этнос:

Первый руководитель тайной полиции Белоруссии Яркин – расстрелян. Второй – Ротенберг. Бесследно исчез. Далее Ольский-Куликовский. Казнен как польский шпион. Четвёртый – Пинталь. Маслина в затылок. Филипп Медведь – сначала тюрьма, потом, по повторному делу, расстрел. Далее Пиляр. Правильно, угадали. Расстрел. Вы уже понимаете, что происходит. После Пиляра был Раппопорт. Вы будете смеяться, но его тоже расстреляли. Что, всё? Нет. Следующий Реденс. Расстрел. Потом Матсон, Заковский, Леплевский, Молчанов, Берман, Наседкин – ВСЕ РАССТРЕЛЯНЫ. Наконец наступает эпоха великого Джанджавы. «Какой чэлавэк, слюшай, такые люды раз в сто лет рождаются». Человек-человеком, поцарствовать дали. Но порядок есть порядок. Убился в тюрьме об стену.

Это РУКОВОДИТЕЛИ органов, всесильные сатрапы, сами убивавшие людей тысячами, в том числе лично. И вот картина: в 1944 году из кустов выходит какой-то сельский учитель с автоматом: «Здрассьте, девочки, я ПАРТИЗАН».

– Ёб твою мать, пидарас, блядь, на осине тя удавить, гнида. Ле-жаааать! Руки за голову!!!.

Значит кто современные белорусы? В значительной части потомки двух типов «партизан» – мюнхаузенов и палачей. Или палачей-мюнхаузенов.

То что для великороссов явилось страшным периодом, для белорусов стало СУДЬБОЙ. Они в сталинской тюрьме родились. Для них шконки и параши это детские двухъярусные кровати и горшки. А Демьян Бедный и Фадеев – это их Пушкин и Толстой. А ещё Джанджава впарил им партизанскую Библию для детей: «Учитесь и читайте». А потом белорусам сказали, что никаких Джанджав вообще не было, и они выросли беззащитными целками в советском мире 70-х – с чебурашками и мерями поппинсами. Вы в прошлых ветках читали: «У меня дедушка партизан, он мне вкусного гостинца дал».

И далее воинственный Галковский грозится приехать в Белоруссию на “танках и бомбардировщиках”, чтобы их “наказать”. Потом он в тех же выражениях станет писать и про Украину. В 2008-м всё это казалось смешными закидонами чудака-блогера – однако с 2014-го проклятия Галковского стали каким-то удивительным образом сбываться – в отношении Украины уж точно. Посмотрим, сбудутся ли в отношении Белоруссии.

На мой-то взгляд, все такие копания в истории сопредельных “братских республик” говорят скорее о другом – о том, что центробежные силы как раз слишком сильны, затаенная и взаимная неприязнь глубока – до такой степени, что никакие танки и “грады” точно не помогут. Стремные нас окружают ребята – вот что я скажу. Мы сами, конечно, не подарок, но – лучше не связываться. Толку не будет.

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