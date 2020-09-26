 

Создатель «Новичка» предположил причину отравления Скрипалей

26.09.2020, 10:48, Новости дня

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом «Новичок».

«Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось. Помните интервью с дочкой Скрипаля? У нее на горле шрамик был. Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный «Новичку», – передает РИА «Новости» слова Ринка.

Фентанил – применяемый в анестезиологии синтетический опиодный анальгетик, обладающий наркотическими свойствами.

По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим «назначили» фосфорное отравление, отметил он.

Напомним, Ринк рассказал, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу об отравляющей системе «Новичок», любая химическая лаборатория мира может изготовить эту систему.



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