 

Минск решил рассмотреть вариант строительства морского терминала в Ленобласти

26.09.2020, 10:48, Новости дня

Белоруссия готова рассмотреть возможность строительства собственного морского терминала в Ленинградской области за счет экономии средств кредита РФ на БелАЭС, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

«Мы очень много сейчас говорим и работаем над изменением логистики по поставкам наших товаров. Порты – это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах. Я когда встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос, я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Он отметил, что предложил решение финансового вопроса. «Все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита России, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если с российской стороны будут предложены не худшие условия.



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