В Тихом океане появляются аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое

26.09.2020, 10:28, Разное

В Тихом океане продолжают появляться аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое.

Согласно отчетам, на берег вымывало тысячи трупов птиц и морских львов. В воде перестали водиться лосось, криль и другие морские создания. Промысел крабов был остановлен полностью. Исчезло более 100 млн особей тихоокеанской трески.

Недавно ученые пришли к выводу, что количество смертоносных пятен только увеличивается. Экосистемы под угрозой. Самое страшное в том, что никто не знает истинной причины происходящего и нет возможности как-либо предупредить изменения.

Процессы в океане свели на нет все старания защитников дикой природы по спасению горбатых китов, численность которых снизилась на 30%. Кораллы массово оказались обесцвеченными, лед начал таять быстрее, а выброс углекислого газа ускорился.