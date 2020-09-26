 

Путина и Лукашенко пригласили на Форум регионов РФ и Белоруссии

26.09.2020, 10:25, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приглашены на VII Форум регионов двух стран, формат их участия прорабатывается, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко.

«Президенты приглашены. Формат прорабатывается», – цитирует РИА «Новости» Исаченко.

VII Форум регионов Белоруссии и РФ пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области.

По словам вице-спикера, к форуму регионов подготовлено около 70 соглашений. Ожидается подписание контрактов на сумму 750 млн долларов. 

Форум регионов проводится ежегодно под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Предыдущий прошел в июле 2019 года в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании традиционно принимают участие президенты РФ и Белоруссии.



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