Жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции

26.09.2020, 10:25, Новости дня

Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется «не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», передает ТАСС.

Также власти Московской области рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционный режим.

Кроме того, в постановлении отмечается необходимость соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты в местах общего пользования. Контроль за соблюдением требования будет усилен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

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