Курс рубля стремительно падает

26.09.2020, 10:23, Разное

С одной стороны, во второй половине года ослабление курса рубля происходит почти всегда. Но теперь негативных факторов больше, чем обычно.

Главный из них – вторая волна коронавируса. А это негативно влияет на экономику и биржи. В такие моменты деньги вкладывают в золото и валюты развитых стран. А рубль – рисковый актив.

Примерно пять лет назад Центробанк перешел к плавающему курсу рубля. Это значит, что его никто не регулирует. Все определяют спрос и предложение на Московской бирже.

Если падает цена на нефть, но при этом повышается ключевая ставка Центробанка, то курс рубля может особо не измениться. Потому что более высокая ставка будет означать более высокую доходность рублевых облигаций. К слову, сейчас инвесторы боятся, что западные страны объявят очередные санкции против нашей страны.

Как будет дальше, аналитики сказать точно не могут. Валюту штормит из стороны в сторону. По одной из версий, курс доллара в ближайшее время будет отвоевывать утерянные позиции. По другой – что американская валюта еще сильнее упадет после выборов президента США в ноябре.