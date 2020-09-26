Гражданин Таджикистана избил двух сотрудников посольства в Москве

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26.09.2020, 10:08, Новости дня

Гражданин Таджикистана избил земляков на территории посольства своей страны в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в четверг в Пресненский отдел полиции поступило сообщение, что 38-летний житель Таджикистана избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

«Один из пострадавших был вынужден обратиться в больницу за помощью. На дебошира был составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», – сообщил источник РИА «Новости». Проводится проверка.



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