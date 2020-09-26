Мэрия Москвы установит транспортный сбор для детских и инвалидных колясок за проезд по центру столицы

26.09.2020, 10:02, Разное

На пресс-конференции мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении проблемы транспортной перегруженности центра столицы, негативно сказывающейся на состоянии дорожного полотна.

По итогам многочисленных заседаний решено отнести детские и инвалидные коляски к разряду транспортных средств, использующих муниципальную дорожную инфраструктуру. В связи с этим Собянин предложил ввести оплату за передвижение на них по центру Москвы.

Так, все коляски попадут в новый класс суперлегкового транспорта и будут вынуждены проходить сертификацию в ГИБДД для получения персонального номера. Мэр поспешил успокоить молодых родителей и недееспособных граждан, заявив, что процедура будет полностью оплачена из бюджета города.

– Это не будет чем-то новым для нас, мы имеем положительный опыт с «Платоном», помогающим проводить масштабную реконструкцию автодорог по всей стране. Ремонт дорожного покрытия, а в особенности тротуарной плитки, недешевое удовольствие даже для столицы, — пояснил столичный мэр.

В мэрии добавили, что в будущем в категорию транспортных средств для взимания оплаты за проезд по центру столицы включат самокаты и скейтборды.