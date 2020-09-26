Названа уменьшающая боль в пояснице специя

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26.09.2020, 9:53, Разное

Медики назвали специю, употребление которой поможет уменьшить боли в пояснице. Речь идет о кайнском перце, обладающем специальными свойствами.

С болью в пояснице могут сталкиваться те, у кого ранее отсутствовали проблемы с позвоночником. Дискомфортные ощущения не имеют каких-то конкретных причин. Ученые решили в ходе проведения исследования узнать, как включение в рацион специй может изменить ситуацию.

Кайенский перец славится своими обезболивающими свойствами. В его составе присутствует вещество капсаицин, которое уменьшает дискомфортные ощущения. Мази и кремы на его основе помогают бороться с болью в области поясницы.

Также врачи советуют больше двигаться, хотя ранее считалось, что больную спину вылечит постельный режим.



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