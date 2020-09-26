Онколог Мяснякин назвал опасный вид маникюра

26.09.2020, 9:53, Разное

Врач Михаил Мяснякин рассказал, что определенный вид маникюра может вызывать рак. Он назвал симптомы, когда необходимо немедленно обратиться к медикам.

По словам Мяснякина, онкологическое заболевание можно распознать по виду ногтей. На самом деле злокачественные опухоли являются подногтевыми. В области ногтевого ложа могут появляться полосы разного окраса, от коричневого до черного. Также стоит обращать внимание на ломкость пластины или же трещины.

Если имеется длительный грибок, то нужно обратиться к специалисту. Всегда важно учитывать, что точный диагноз может быть поставлен только после биопсии с последующим анализом взятого биоматериала.

На сегодняшний день является очень популярным покрытие ногтей шеллаком. Однако его нанесения с сушкой в ультрафиолетовой лампе может привести к изменению образований, которые ранее существовали в ложе. В результате не исключено развитие онкологии.

Признаки трансформации образований являются очень явными. Об этих процессах свидетельствует ломкость ногтя и кровоподтеки. Лечением данных проблем занимаются онко-дерматологи.

Все вышеназванные признаки относятся также к меланоме. Это заболевание не сразу дает о себе знать, поскольку не всегда опухоль является пигментной.