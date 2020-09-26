Медики назвали опасные признаки неустойчивой работы сердца у молодых

26.09.2020, 9:53, Разное

Инфицирование коронавирусом может привести к развитию довольно серьезных проблем с сердцем даже в молодом возрасте. Врачи рассказали, какие признаки свидетельствуют об ухудшающемся состоянии здоровья пациента.

Сердце является важным органом в организме, на который возложены ключевые функции. В мире остается актуальной проблема, связанная с тем, как обеспечить здоровье важной мышцы. Результаты различных исследований показали, что вирусные заболевания, в том числе COVID-19, могут даже в молодом возрасте негативно сказаться на сердце.

В 30-летнем возрасте обычно наступает период внутреннего изменения тела. Тогда перестают вырабатываться новые клетки, поэтому человек может перестать чувствовать себя полностью здоровым. О проблемах с сердцем говорит дискомфорт в груди. Он может проявляться как боль, защемление, тяжесть. Если подобная симптоматика фиксируется очень часто, то лучше не затягивать с походом к врачу.

Еще одними признаками являются тошнота и изжога. Если человек часто ощущает боль в горле, то это также может иметь отношение к сердцу. При выполнении какой-нибудь работы не исключена преждевременная усталость. Признаком апноэ во сне является очень громкий храп. Он связан с оказанием давления на сердце, пишет портал «Слово и дело».