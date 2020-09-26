 

Эстония поможет Америке защитными масками

26.09.2020, 9:50, Новости дня

Эстония отправит американскому штату Мэриленд защитные маски, произведённые на местном оборудовании. Для оказания помощи американцам в борьбе с коронавирусом правительство Эстонии решило выделить €110 тыс. С учётом дружбы с США это символический жест дружеской поддержки, пояснил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью ERR.


Pixabay

Накануне правительство Эстонии решило выделить 110 тысяч евро на помощь американскому штату Мэриленд в борьбе с коронавирусом. Как уточнил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, фактически в США будут отправлены не деньги, а средства личной защиты.

«Мы даём не деньги, а средства личной защиты, маски определённого типа, которые они у нас попросили. Для их производства будет использовано наше оборудование», — рассказал министр.

«Со штатом Мэриленд у нас давно установлены хорошие отношения, а также подписан договор о сотрудничестве. С учётом дружбы с США это символический жест, поскольку друзья поддерживают друг друга», — объяснил Рейнсалу, слова которого приводят радионовости ERR. 

Дата публикации 25 сентября 2020 года.



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