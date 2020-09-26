 

Побочный эффект пандемии — NBC о загрязнении океана использованными масками и перчатками

26.09.2020, 9:50, Новости дня

Эпидемия коронавируса привела к тому, что в мировом океане собралось огромное количество отходов одноразовой продукции, пишет NBC News. В интервью телеканалу команда экоактивистов, которая занимается сбором мусора у берегов Флориды, заявили, что они ежедневно вылавливают тысячи масок, перчаток и бутылок из-под антисептика.

Ещё один побочный эффект коронавируса — загрязнение. Всё больше людей используют одноразовые пластиковые изделия, такие вещи, как маски, перчатки и бутылки с антисептиком. И они оказываются в океане. Корреспондент NBC News Эллисон Барбер с репортажем из Бока-Ратона. 

Вблизи побережья Бока-Ратон Алекс Шульц вот-вот намерен заняться другим видом восстановления от пандемии.

АЛЕКС ШУЛЬЦ, владелец компании 4ocean: По-моему, я видел там бутылку. Цель обнаружена!

С 2017 года его компания 4ocean вытащила из океанов и водных путей более 10 миллионов фунтов мусора — от бутылок до автомобильных шин и пакетов для продуктов. Но сегодня они находят другие отходы.

ДЕВУШКА: Это маска. В последнее время они часто встречаются нам в прибрежных водах.

Согласно исследованиям в области экологии и технологий, в мире ежемесячно используются приблизительно 129 миллиардов одноразовых масок и 64 миллиардов одноразовых перчаток. И, по словам команды 4ocean, они обнаруживают их в океане тысячами!

АЛЕКС ШУЛЬЦ: Они повсюду  на Гаити, в Гватемале, на Бали. Маски покупают по всему миру. И люди используют эти одноразовые маски, они выходят из магазинов, садятся в машину, снимают маску и перчатки, а затем бросают на парковке. И всё это смывается дождями в океан.

COVID-19 вынуждает всех нас менять своё поведение. Эти изменения значительны и часто необходимы. Но из-за перчаток, одноразовых контейнеров для еды и масок, по словам экспертов, ситуация может стать гораздо хуже. Под угрозой оказывается морская экосистема, наносится вред морским обитателям и даже поражаются наши продовольственные поставки.

АЛЕКС ШУЛЬЦ: Производители ежегодно выпускают всё больше пластика, чтобы удовлетворить спрос. И если мы не сможем изменить наши потребительские привычки, объём пластика продолжит стремительно увеличиваться.

И во времена, когда все мы чувствуем на наших плечах груз ответственности за судьбу мира, человек, поставивший целью спасти океан, просит от нас не стать идеальными, но сделать определённые шаги в нужном направлении.

ЭЛЛИСОН БАРБЕР, корреспондент NBCNews: Что именно могут сделать люди? Как им следует поступать?

АЛЕКС ШУЛЬЦ: Пытаться вести образ жизни с использованием многоразовых вещей. Если, в конце концов, вам нужно использовать подобные (одноразовые. — ИноТВ) продукты, это нормально. Это не проблема. Мы вас понимаем, такое происходит. Просто убедитесь, что они утилизированы правильно. Если есть возможность переработать эти изделия, отправляйте их на заводы по переработке.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.



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