Из-за пандемии в Рио-де-Жанейро впервые за сто лет перенесли карнавал

26.09.2020, 9:50, Новости дня

Всемирно известный карнавал в Рио-де Жанейро, обычно проходящий в феврале, отложили на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, передаёт France 24. Глава лиги школ самбы объяснил, что на фоне неопределённой ситуации в здравоохранении у организаторов просто не хватит времени и возможностей подготовиться в такие сжатые сроки.

Ворота самбадрома Рио-де-Жанейро останутся закрытыми в феврале. На этой площадке обычно проводят знаменитые на весь мир карнавальные шествия, но теперь она станет ещё одной жертвой COVID-19.

Глава лиги школ самбы в Рио, которая отвечает за причудливые платформы и танцы на ежегодном фестивале, заявил о слишком сжатых сроках (для подготовки. — ИноТВ), если принимать во внимание неопределённость ситуации в здравоохранении.

ЖОРЖИ КАСТАНЕЙРУ, председатель лиги школ самбы в Рио-де-Жанейро: Учёные не знают, сможем ли мы получить вакцину к февралю, поэтому мы пришли к выводу, что процесс (подготовки к карнавалу. — ИноТВ) нужно отложить. В феврале у школ не будет времени, финансовых или организационных возможностей, чтобы провести парады.

Карнавалы в Рио перенесут впервые за более чем сто лет, хотя формально объявление касается только элитных школ самбы. Местные власти должны сообщить, позволят ли провести другие мероприятия и менее официальные празднования на улицах. Власти Сан-Паулу — города, который больше всего пострадал от коронавируса в Бразилии, — ещё в июне заявили, что отменят все карнавальные мероприятия.

Хотя после пика в июле распространение вируса замедлилось, Бразилия остаётся на втором месте в мире по смертности. За последние две недели в среднем в стране умирало по 700 человек в день.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.