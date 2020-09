Селена Гомес впервые показала фанатам послеоперационный шрам

26.09.2020, 9:50, Новости дня

Селена Гомес показала шрам на внутренней стороне бедра, который остался у неё после трансплантации почки три года назад. Американская певица призналась фанатам, что раньше она стыдилась этой отметины, но теперь решила «выставить её напоказ», передаёт Sky News.

28-летняя Гомес получила почку от своей подруги Франсии Раисы после перенесённого осложнения из-за аутоиммунной болезни — волчанки. Позже выяснилось, что бывшая звезда телеканала Disney едва не умерла из-за осложнений после операции.

Поп-исполнительница опубликовала фотографию со шрамом на своей странице в Instagram. На снимке она позирует рядом с бассейном в светло-голубом купальнике, подняв руки над головой.





When I got my kidney transplant, I remember it being very difficult at first showing my scar. I didn’t want it to be in photos, so I wore things that would cover it up. Now, more than ever, I feel confident in who I am and what I went through…and I’m proud of that. T – Congratulations on what you’re doing for women, launching @lamariette whose message is just that…all bodies are beautiful.

«Помню, когда мне пересадили почку, сначала было очень трудно показывать свой шрам. Я не хотел, чтобы он появлялся на фотографиях, поэтому носила вещи, которые его скрывали. Сейчас, более чем когда-либо, я ощущаю, кто я и всё, через что мне пришлось пройти … и я горжусь этим», — написала Гомес.

Её поклонники поспешили отметить симметричность между шрамом и татуировкой на левом бедре. Они похвалили певицу за то, что она поделилась «вдохновляющим снимком».

Гомес рассказывала, что в 2015 году у неё диагностировали волчанку. По её словам, она «прошла химиотерапию» в попытке вылечить заболевание.

При волчанке иммунная система «восстаёт» против организма и вырабатывает слишком много антител, нанося вред органам и тканям, в первую очередь почкам и коже. Органы часто необратимо повреждаются, поэтому многим страдающим этим недугом требуется трансплантация, поясняет телеканал.

После трансплантации почки Гомес опубликовала фотографии, на которых она и Раиса лежат на больничных койках, держась за руки. Певица снабдила снимки комментарием: «Она подарила мне величайший подарок и пожертвовала своей почкой ради меня. Мне невероятно повезло. Я очень люблю тебя, сестрёнка».

Ранее в этом году Гомес рассказала, что врачи обнаружили у неё биполярное расстройство. Она сказала, что прошла курс лечения от тревоги и депрессии, добавив, что поставленный диагноз её «не пугает», напоминает Sky News.