 

Волонтёры со всей России пытаются обезвредить «климатическую бомбу» горящих торфяников Сибири

26.09.2020, 9:50, Новости дня

Добровольцы из разных регионов РФ общими усилиями тушат торфяной пожар в Новосибирской области, который возник на лесных болотах, обмелевших из-за жары и засухи. Местные лесники за несколько лет не смогли справиться с этим подземным пожаром и обратились за помощью. Как рассказал в интервью Euronews глава противопожарного отдела Greenpeace в России, торфяники начинают гореть чаще из-за изменений климата и становятся настоящей «климатической бомбой», выделяя в атмосферу ещё больше парниковых газов.

Добровольцы из Новосибирска, Москвы, Красноярска и Бурятии, прошедшие специальную подготовку, тушат торфяной пожар в Сузунском лесном заказнике в Новосибирской области. Когда-то эти торфяники были непроходимыми болотами, но из-за падения уровня воды в реке Сузун и затянувшейся засухи они высохли. 

ГРИГОРИЙ КУКСИН, глава противопожарного отдела Greenpeace в России: Ещё десять лет назад никто всерьёз не стал бы меня слушать, если бы я говорил, что в Сибирь я еду тушить торфяник! Нет, торфяники — это обычно Центральная Россия, это северо-запад, там, где их добывали, но не Сибирь. Теперь мы тушим их в Сибири. И готовимся тушить их в других странах. Засуха, пожары — это всё следствие изменений климата. Но пожары – это ещё и причина изменения климата! Потому что с каждого квадратного метра торфяника парниковых газов выделяется намного больше, чем с лесного пожара на такой же площади. То есть это прямо «климатическая бомба». 

Торф, который тушат добровольцы, по их оценке, тлеет уже пять лет, не затухая даже в зимние месяцы. Местные лесники не смогли справиться с этим подземным пожаром и обратились за помощью к опытным людям, которые знают единственный способ потушить горящий торф.

ЕКАТЕРИНА ГРУДИНИНА, доброволец из Бурятии: Чтобы потушить торфяник, нужно пролить его водой и тщательно перемешать до состояния «жидкого теста без комочков», как мы это называем. И когда он будет равномерно перемешан, тогда он потухнет. Потому что, если просто залить водой и уехать — вода испарится, торфяник остынет сначала, но местами там, под слоем кокса, горение продлится. И потом, когда вода испарится, оно снова выйдет на поверхность и начнёт гореть. 



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