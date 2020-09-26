Поисковую операцию в районе крушения Ан-26 под Харьковом прекратили

26.09.2020, 9:48, Новости дня

Украинские спасатели прекратили поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области после обнаружения утром в субботу тел еще трех курсантов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на месте катастрофы ведутся поиски трех человек: после катастрофы были найдены тела 22 погибших, двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».

При этом пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что в субботу приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии.

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что разбившийся самолет Ан-26 в день крушения совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, «все шло по плану», передает РИА «Новости».

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что самолет должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых он осматривался техническими специалистами.

Он добавил, что пилот говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с левым двигателем.

«Видимость была ясной. Ветер минимальный (…) Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», – написал Геращенко в Facebook.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Facebook, что спасатели пока не нашли черные ящики на месте крушения.

«На месте происшествия работают офицеры СБУ, прокуроры военной прокуратуры и следователи государственного бюро расследований», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что, по предварительной информации, «курсанты напрямую не управляли самолетом».

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила соболезнования в связи с трагедией под Харьковом украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Уважаемая Людмила Леонтьевна! Прошу принять мои самые искренние соболезнования в связи со страшной трагедией – авиационной катастрофой под Харьковом – и передать слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших. Скорблю вместе с вами», – написала омбудсмен в Instagram.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.