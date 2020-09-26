В Рыбинске построят ещё один ФОК

26.09.2020, 9:47, Новости

Теги: Бюджет, Спорт, Строительство

В следующем году в Рыбинске должен появится ещё один спортивный объект.

Тендер на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой» на стадионе «Восток» объявил департамент государственного заказа правительства Ярославской области.

ФОК будет включать в себя: хоккейную коробку (30х60 м) с размещением мини-футбольного поля в летнее время; универсальная площадку для игры в баскетбол, волейбол и теннис (36х18 м); площадки для уличных тренажеров и стритбола; дорожки для бега длинной 115 и 200 метров; площадку для размещения трибуны на 100 мест и раздевалки.

ФОК построят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».