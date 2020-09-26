В Рыбинске построят ещё один ФОК
26.09.2020, 9:47, Новости
Теги: Бюджет, Спорт, Строительство
В следующем году в Рыбинске должен появится ещё один спортивный объект.
Тендер на строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой» на стадионе «Восток» объявил департамент государственного заказа правительства Ярославской области.
ФОК будет включать в себя: хоккейную коробку (30х60 м) с размещением мини-футбольного поля в летнее время; универсальная площадку для игры в баскетбол, волейбол и теннис (36х18 м); площадки для уличных тренажеров и стритбола; дорожки для бега длинной 115 и 200 метров; площадку для размещения трибуны на 100 мест и раздевалки.
ФОК построят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Стоимость работ оценили в 24,8 млн рублей. Напомним, в прошлом году за 25 миллионов городу «подарили» скейт-площадку на стадионе «Сатурн».
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