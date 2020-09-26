“У нас нет главы государства”, – член президиума Координационного совета Беларуси Латушко

26.09.2020, 9:35, Новости дня

Президентские выборы в Беларуси были нечестными, инаугурация президента Александра Лукашенко, которая прошла на этой неделе, – нелегитимная, фактически страна имеет нелегитимного президента.

Об этом сказал член президиума Координационного совета Беларуси, министр культуры страны в 2009-2012 годах Павел Латушко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале ICTV.

“…у нас просто нет главы государства, начиная с этой недели. Исходя из этого мы будем строить дальнейшие подходы по разрешению ситуации”, – сказал он.

Латушко подчеркнул, что белорусская оппозиция настаивает на том, чтобы Европейский Союз (ЕС) и все страны, которые присоединяются к его позиции, очень четко высказали свою позицию касательно непризнания Лукашенко действующим главой государства со всеми международно-правовыми последствиями, а также внесли его в список лиц, пребывание которых нежелательно на территории ЕС.

“Мне не всегда понятна риторика некоторых иностранных государств, которые говорят, что не стоит закрывать дверь, что необходимо проводить диалог, и поэтому Лукашенко не будет включен в данный список. Вы действительно убеждены в том, что с человеком, который бегает с автоматом вокруг президентского дворца, дает оружие в руки 15-летнему сыну, можно о чем-то говорить и договариваться?” – сказал он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала инаугурацию “жалким цирком”, член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с “воровской сходкой”, а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.