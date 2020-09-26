Тотальный дистант

26.09.2020, 9:30, Разное

Российские школы и вузы вновь переходят на дистанционное обучение. Такой «эпидемии ОРВИ» страна еще не видела.

Возвращение с 1 сентября к «традиционному очному формату обучения» привело к традиционному результату. У сотен школьников и студентов в стране выявлен коронавирус.

Не сказать, что об этом не предупреждали. Предупреждали, да не у нас. В интервью «Правмиру» завотделением иммунотерапии израильского госпиталя «Хадаса» Полина Степенски говорила: «Я думаю, что после возвращения детей к занятиям в школах будет всплеск заболеваемости ковидом. Мы знаем, что дети переносят коронавирус хорошо, при этом у них часто нет никаких клинических признаков. То есть они могут быть заражены, но об этом никто не будет знать. Поэтому, как только они вернутся в школы, начнется рост заболеваемости».

Израиль в итоге решил возвращать школьников за парты по сложной схеме: младшие классы — на пять дней в неделю, а средние и старшие — на два дня в неделю с дистанционным обучением в оставшиеся дни.

Кроме того, классы разделили на группы по 18 человек — для сокращения контактов. В Испании пошли другим путем, но тоже состорожничали: решение оставили за регионами — по сменам.

Российские дети вышли на учебу «в едином порыве». Разумеется, не без напутствий Роспотребнадзора: дезинфицировать помещения во время перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, запретить массовые мероприятия.

Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла: «Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клинического проявления болезни, мы считаем, скорее всего, резкого подъема не произойдет».

К концу сентября становится понятно — что-то пошло не так.

Тревожная картина складывается в Бурятии: здесь COVID-19 диагностирован у 140 учеников. Еще 1432 школьника отправлены на карантин.

На дистанционное обучение полностью переведены 4 школы республики, в 35 — «удаленка» введена в отдельных классах.

В Чите из-за коронавируса от учебы отстранены 623 ученика, на карантин закрыты 25 классов в 16 школах.

В Башкирии уже к 11 сентября на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом и контактов с больными были отправлены 323 школьника. А 23 сентября глава Бурзянского района Газиз Манапов объявил о переводе всех районных школ на дистант.

Не отстают и вузы: Ярославский государственный театральный институт, Рязанский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Канта — полностью или частично перешли на «удаленку».

Тенденция — очевидна.

Причем коронавирус, если верить официальным заявлениям, далеко не единственная причина введения масштабных карантинов. В той же Бурятии 431 школьник помещен под наблюдение в связи с заболеванием ОРВИ. В Рязани из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены шесть классов в пяти школах, а из-за ОРВИ — куда больше: 82 класса в 29 школах.

Фото: РИА Новости

Корреспонденты изданий «Синдиката-100» рассказывают, как и из-за каких болезней российские школьники и студенты возвращаются к «нетрадиционной» удаленной форме обучения.

Иван Жилин

Свердловская область

В Екатеринбурге более пяти тысяч школьников из 207 классов переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом 21 сентября написали региональные СМИ со ссылкой на Департамент образования Екатеринбурга.

23 класса в 14 школах Екатеринбурга переведены на дистанционку из-за эпидемии коронавируса и еще 175 классов в 58 школах — в связи с сезонными вспышками ОРВИ.

Также имеются сведения, что закрыты 4 группы в четырех детских садах.

22 сентября заместитель губернатора региона Павел Креков на официальном брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подчеркнул, что большинство карантинов все же связано не с ковидной инфекцией, а с ОРВИ.

— Моего сына перевели на дистант, — рассказывает родитель одного из школьников Денис Порубов. — Но это даже близко не ковид, симптомы не те. Просто одна девочка приехала из Крыма и привезла какое-то злое ОРВИ. А так как все дети без масок, и родители их выпинывают в школу с соплями, кашлем и температурой, то в классе заболело в итоге 18 человек из 26.

На брифинге 22 сентября Павел Креков также подчеркнул, что речь идет именно об отдельно взятых классах, ни одна из школ не закрыта полностью. Также Креков отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе не является катастрофической: Свердловская область опустилась на десятое место по числу заражений.

По словам вице-губернатора, большинство детей болеют бессимптомно, при этом лично он не исключает, что часть заболевших ОРВИ могут оказаться заражены коронавирусом.

Сами родители на форумах и в чатах сомневаются в правильной постановке диагноза и сообщают, что тесты на коронавирус делают далеко не всем заболевшим детям:

«Как его [коронавирус] диагностируют вообще у детей? Ребенок с кашлем две недели, анализ никто не предлагает, лечения толком нет (полощите, брыгзайте), выписать в коллектив готовы были еще неделю назад. В итоге сами пойдем сдавать, за свои деньги», — пишут пользователи родительского портала U-mama.

— Один из учеников заболел прямо в школе, — рассказывает репетитор Сергей Зыков. — Резко поднялась температура, позвонили родителям, чтобы забрали ребенка. Ребенок уже поправился, но тест ему так и не сделали.

Паблик «Типичный Екатеринбург» сообщает, что в общежитии УрФУ в здании на Коминтерна изолировали целый этаж на карантин по коронавирусу. Кроме того, ранее на изоляцию попали студенты Свердловского колледжа искусств и культуры.

Фото: РИА Новости

По словам преподавателя УрФУ Дмитрия Трынова, на полную «дистанционку» в вузе пока переведены только две группы. Университет работает в смешанном режиме: все лекции идут онлайн, а семинары — очно, но только в том случае, если количество участников позволяет их рассаживать в соответствии с дистанцией.

Издание Znak.com со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разъясняет, что учебные заведения будут переводить полностью на дистанционное обучение, если заболеют одновременно 25% детей и взрослых. Но для закрытия отдельного класса или группы достаточно одного случая.

Елена Шукаева

Качканар

На 22 сентября в Качканаре, по информации начальника Управления образования Марины Мальцевой, на карантин по ОРВИ закрыт класс в школе имени Новикова, группы в детских садах «Улыбка» и «Чебурашка».

В детском саду «Ладушки» действует карантин по COVID-19. На дистанционном обучении находятся пять классов лицея № 6 и один класс и две подгруппы в школе № 7.

Учреждения дополнительного образования, по словам начальника УО, открылись в полном объеме. Пока о закрытии детских садов или о переводе школ на дистанционное обучение в Качканаре речи не идет.

— Работаем в штатном режиме и надеемся, что все будет хорошо, — говорит Марина Мальцева.

— Мой сын уже вторую неделю учится дистанционно, класс высажен на карантин в связи с тем, что заболела учительница, — рассказывает мама одного из учеников.

— На прошлой неделе у всех детей взяли кровь на коронавирус. О результатах анализов нам пока еще неизвестно.

Обещают, что как только придут результаты, дети отправятся в школу, при условии отрицательных анализов. А вообще такая тенденция, что именно учителя больше заболевают, чем дети. И в детском саду, куда вожу младшего ребенка, тоже на слуху, что педагоги уходят на больничный. Большой всплеск волны коронавируса в городе совпал с началом учебного года.

По данным на 23 сентября, в Качканаре на 40 тысяч человек населения 156 подтвержденных случаев COVID-19.

Юлия Кравцова

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