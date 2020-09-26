 

Навального пригласили преподавать на химический факультет Массачусетского технологического института

26.09.2020, 9:21, Разное

Алексей Навальный получил официальное приглашение от одного из самых престижных учебных заведений США — Массачусетского технологического института выступить с серией лекций по неорганической химии.

– Признание мистера Навального, что он сумел в домашних условиях синтезировать «Новичок», сильно нас впечатлило. Это характеризует его как выдающегося химика и мы бы очень хотели видеть такого специалиста в команде преподавателей нашего института. Мы надеемся, что Навальный не только согласится прочитать несколько лекций и поделиться своим уникальным опытом, но и примет предложение стать приглашённым профессором. Вообще, за подобное надо сразу давать Нобелевскую премию по химии, — заявил президент Массачусетского технологического института Рафаэль Райф.

По информации из достоверных источников Навальный уже получил несколько подобных предложений от ведущих университетов ЕС и США. Единственным препятствием для осуществления планов политика могут стать ограничения, связанные со второй волной COVID-19. В таком случае, лекции блогер сможет провести в видеорежиме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Мнение: Ветераны залива Свиней и голоса черных за Трампа

28.07 / Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину об инициативе поставить Турции очередную партию С-400

02.09 / Новый IT-патриотизм

12.08 / Ученые: Спокойствие считается лучшим способом избавления от седины

30.06 / «Преступные заявления»: Соседов раскритиковал Ротару за жалобы об «обнищании»

14.07 / Личное: Дорогие Porsche AG и Louis Vuitton!

14.09 / Елизавета II выступила с поддержкой нового проекта Кейт Миддлтон

15.07 / Реализация крупных строек во многом на плечах трудовых мигрантов

08.07 / Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

07.09 / Ученые: Воспаление щитовидной железы может вызвать тревожные расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска