Навального пригласили преподавать на химический факультет Массачусетского технологического института

26.09.2020, 9:21, Разное

Алексей Навальный получил официальное приглашение от одного из самых престижных учебных заведений США — Массачусетского технологического института выступить с серией лекций по неорганической химии.

– Признание мистера Навального, что он сумел в домашних условиях синтезировать «Новичок», сильно нас впечатлило. Это характеризует его как выдающегося химика и мы бы очень хотели видеть такого специалиста в команде преподавателей нашего института. Мы надеемся, что Навальный не только согласится прочитать несколько лекций и поделиться своим уникальным опытом, но и примет предложение стать приглашённым профессором. Вообще, за подобное надо сразу давать Нобелевскую премию по химии, — заявил президент Массачусетского технологического института Рафаэль Райф.

По информации из достоверных источников Навальный уже получил несколько подобных предложений от ведущих университетов ЕС и США. Единственным препятствием для осуществления планов политика могут стать ограничения, связанные со второй волной COVID-19. В таком случае, лекции блогер сможет провести в видеорежиме.