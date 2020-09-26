 

Ивановские ткачихи сшили самую большую медицинскую маску в мире

26.09.2020, 9:21, Разное

Новый мировой рекорд был установлен ткачихами ООО «Ивановский текстиль».

После недели напряжённой работы труженицы предприятия сшили самую большую медицинскую маску в мире. Её длина составит 10 метров, а ширина – 15. Над созданием маски трудились 30 швей, которые сшивали 40 полос ткани. Вес готового изделия составил 10 килограммов.

По словам директора швейного предприятия Ярослава Якунина, маской могут одновременно пользоваться до 80 человек, то есть весь коллектив «Ивановского текстиля».

– Сейчас трудно найти медицинские маски, да и строительные тоже, а работать надо, при этом не подвергая опасности ни себя, ни своих близких, ни коллег. Поскольку все швеи, работающие у нас на предприятии мастера своего дела, то мы решили, зачем искать где-то маски, если сможем сшить её сами. Во всём мире дома высокой моды меняют свой ассортимент. Мы тоже движемся в русле сегодняшнего дня, — сказал директор.

Производитель добавил, что может шить маски и меньших размеров и всегда готов выполнить заказы желающих. В настоящее время коллектив «Ивановского текстиля» трудится над созданием медицинской маски, способной защитить от коронавируса всё Иваново.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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