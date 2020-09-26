 

“Лебединая песня”: Стало известно о третьем браке Валентины Легкоступовой

26.09.2020, 9:17, Разное

Журналисты выяснили подробности третьего брака ныне покойной певицы Валентины Лекгоступовой. Сама же артистка сравнивала чувства к яхтсмену Юрию Фирсову с «лебединой песней».
Легкоступова вышла замуж в третий раз в июле нынешнего года. Яхтсмен был ранее известен только в узких кругах. Журналисты узнали, что Фирсов ушел из семьи ради российской исполнительницы. Во всех интервью артистка с трепетом говорила о возлюбленном и заявляла, что очень счастлива в отношениях с ним.

Менеджер Легкоступовой вспомнил, как она просила не назначать концерты и не планировать гастроли, поскольку хотела отправиться в Китай. Потом началась пандемия, и все массовые мероприятия были запрещены. Менеджер периодически звонил Лекгоступовой, поздравлял с праздниками, а она всегда пребывала в отличном настроении.

Певица не только заключила брак с Юрием Фирсовым, а и обвенчалась с ним. Церемония состоялась в Крыму в храме, расположенном в населенном пункте Грушевка. Именно там проживает двоюродная сестра Лекгоступовой, пишет «Слово и дело».

Служители церкви отказались общаться с журналитсами, а одна из прихожанок пояснила о паре. За день до венчания она пришла вместе с ними в храм на причастие. По информации издания «Политэксперт», возлюбленных она назвала светлыми и красивыми.

Спустя месяц после заключения брака дочь Лекгоступовой обнаружила ее и Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они были доставлены в наркологическую больницу. Через несколко дней артистка впала в кому, а 14 августа – скончалась.



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