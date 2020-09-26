Путин предложил США сотрудничество в сфере международной информационной безопасности

26.09.2020, 9:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин написал заявление о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности.

Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что риск масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из основных стратегических вызовов современности, ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в этой области.

Путин указал, что необходимо «совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года».

В заявлении говорится также, что стороны должны «во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и высокотехнологичных методов».

Путин также считает, что обеим сторонам необходимо «поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами (…) по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику международной информационной безопасности (МИБ) в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности».

Глава государства призвал Вашингтон одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере ИКТ, подчеркнув, что страны должны восстановить полномасштабный регулярный диалог по вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне.

Первое, что необходимо сделать, – «восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне», указано в заявлении.

Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, «не делая его заложником политических разногласий».

«Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве», – говорится в заявлении.

Владимир Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением «выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».

Ранее эксперты заявили в комментарии газете ВЗГЛЯД о необходимости разработки правил для международного регулирования интернета.

До этого сообщалось, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий».

Проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и внутренние дела государств.

Вместе с тем замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявлял, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире. Директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских указывал, что обвинения в адрес РФ и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.