 

Массовая вакцинация не сможет победить коронавирус

26.09.2020, 8:53, Разное

Медики считают, что массовая вакцинация не сможет побороться коронавирус, поэтому существует риск, что болезнь останется с человечеством навсегда. В то же время есть версия, что COVID-19 станет более управляемым.
По словам доктора Анджелы Расмуссен, многие думают, что вирусы посредством вакцин автоматически погибают, но на самом деле это не так. В перспективе COVID-19 не станет наносить такой существенный ущерб, который наблюдается сегодня. Вакцины должны быть более стойкими, а иммунитет населения за счет этого постепенно повысится. Важная роль в данном процессе отведена иммунной памяти. Не исключено, что через несколько лет прививку от коронавируса будут делать в детстве.

Напомним, что первая вакцина от коронавируса в мире была создана российскими специалистами. Препарат получил название «Спутник V». В скором времени должна появиться вторая вакцина против COVID-19. В ходе испытаний было установлено, что первый препарат не обладает существенными подобными эффектами: у испытуемых в области укола фиксировалась только незначительная боль.



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