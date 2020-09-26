Мнение: Автор не нужен – Роулинг на выход

26.09.2020, 8:50, Разное

Гнида Редклифф (актер, сыгравший Гарри Поттера) продолжает участие в травле Роулинг – “мамы” своего персонажа и вообще всей вселенной “поттерианы”. На этот раз Редклифф заявил, что, дескать, не прочь снова сыграть роль Гарри, если студия… уволит саму Роулинг! “По словам артиста, он не хотел бы работать с Джоан Роулинг, по произведениям которой были сняты восемь фильмов о юном волшебнике, поскольку он крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров”.

Расчетливый, продуманный удар! Публика по всему миру, понятно, привыкла к Гарри именно в исполнении Редклиффа – поэтому студии из маркетинговых соображений важно удержать на проекте именно его, а не Джоан; Роулинг – она ведь только в титрах, зритель ее не видит. То есть псевдо-Гарри тут действует как этакий супер-кукушонок – правда, выкидывает из гнезда не чужое яйцо, а непосредственно саму “маму”, которую, впрочем, мамой не считает.

Подлость беспримерная (особенно грустно, что в этой атаке на писательницу принимает участие также и Гермиона, то есть Эмма Уотсон). Поначалу весь скандал даже кажется каким-то абсурдным на наш простецкий взгляд: о чем, черт возьми, спор? Как можно “уволить” Роулинг, если она, собственно, автор, она всех этих поттеров и гермион придумала?! Не сошли ли с ума Редклифф и Уорнер Бразерс, что они вообще это обсуждают?

А потом я вдруг подумал – а так ли всё уникально? И сразу вспомнил старый, куда более мелкий, почти незамеченный скандал – на ту же тему “творец и студия”, и с проектом не менее мирового масштаба и популярности – “Шреком”. Меня, помню, в свое время неприятно резануло.

Там все было проще, без трансгендеров. Сценаристы первого, прорывного “Шрека”, получившего первый в истории “Оскар” для анимационного фильма, потребовали себе повышения гонорара при написании “Шрека-2” – а их студия просто выкинула и заменила другими, более покладистыми сценаристами. То есть точно так же убрали авторов – и ничего, какие-то новые сделали “Шрек-2”, ничем не хуже.

То есть Роулинг как бы открыто намекают, что и ее так же могут – убрать, а “новые приключения Гарри Поттера” будет писать кто-то другой. Вот тебе и “авторские права”!

И это вообще такая интересная особенность западного мира: он, как ни странно, гораздо менее персонализирован! Сравним, к примеру, самолеты: у нас “Туполев” и “Ильюшин” – у них “Боинг” и “Эйрбас” (хотя вру – Боинг это как раз фамилия; ну хорошо – F-16). У нас – фамилии создателей в качестве названий, у них – названия фирм. А кто делал F-16 конкретно?! Да кто ж его знает! КОЛЛЕКТИВ.

Или там автоматы: у нас “Калашников”, у них – “винтовка М16”. Какая М, почему 16? Тут даже и названия никакого нет, просто буква и цифры!

Я к тому, что при всем декларируемом обожании Автора и всяческом “отстаивании его прав” – на деле в жестоком мире чистогана даже в названиях изделий проскальзывает полная ЗАМЕНИМОСТЬ всех “создателей”. Практически – тот же принцип “винтика”, в котором мы обвиняем одного товарища Сталина.

И вот – уже и до Роулинг добрались. Сделают в итоге как со Шреком: “Гарри Поттер-9”, “Гарри Поттер-10” – а кто это писал, когда… Кому интересно? КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, и вся недолга.

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