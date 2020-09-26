 

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

26.09.2020, 8:48, Новости дня

Добавление «Новичка» в бутылку воды привело бы к потере боевой отравляющей системой своих качеств за десятки минут или часы, сообщил разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

Ринк заявил, что в воде «Новичок» «умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина, тот бы в секунды бы умер, но десятки минут, может быть, несколько часов», передает РИА «Новости».

«Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот, а ангидриды, это значит безводные, пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег», – добавил он.

Ранее Ринк заявил, что создание «Новичка» стало ответом на вооружение США бинарным оружием.

Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

Ринк тогда исключил возможность отравления блогера этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Вместе с тем один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил в отравлении Навального его окружение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

03.07 / Эксперт: Успех голосования по поправкам оказался результатом усилий «волонтеров правды»

06.08 / Западные и восточные немцы так и не нашли своё место в общей истории

31.07 / США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана

10.08 / Выявлены различия между женским и мужским мозгом

25.06 / Для приема заболевших COVID-19 в Украине разворачивают больницы второй волны – Шмыгаль

28.08 / Россия высылает сотрудника посольства Норвегии в Москве

12.08 / Власти Беларуси: силы безопасности стреляли по протестующим боевыми патронами

14.09 / Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области

24.06 / 21-летняя экс-футболистка “Интера” и “Милана” насмерть разбилась на скутере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска