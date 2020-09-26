“Вмешательство в дела республики”: Кремль оценил непризнание Лукашенко президентом Белоруссии рядом стран

26.09.2020, 8:43, Разное

По словам представителя Кремля, непризнание Александра Лукашенко в качестве главы государства рядом европейских стран – косвенное вмешательство в дела республики. Песков добавил, что эти решения не способствуют развитию диалога между этим государствами и Белоруссией.

“Мы конечно не приветствуем подобные решения… Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву”, – заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Также он отметил, что в любом случае позиция европейских стран в отношении Александра Лукашенко не может повлиять на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Напомним, массовые протестные протесты в республике начались 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. По данным МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Александра Лукашенко. Как писали “Дни.ру”, ранее стало известно, что политик вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну беспорядков. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.