Журналист: Жизнь Лукашенко сейчас полностью зависит от пиарщиков и силовиков

26.09.2020, 8:43, Разное

Российский журналист Максим Шевченко высказался о наделавшей шуму “тайной” инаугурации Александра Лукашенко. По мнению политического обозревателя, белорусский президент уже не тот лидер, которого когда-то признавали и уважали за заслуги.

Шевченко напомнил, что при всей нынешней критике Лукашенко когда-то пользовался поддержкой весомой части населения. Сейчас этим последний диктатор Европы похвастаться не может.

Политолог убежден, что нынешний рейтинг Лукашенко строится на насилии силовиков и репрессивном аппарате. Кроме того, “тайные инаугурации” не имеют места в жизни человека, который обещал служить во благо своего народа, подчеркнул журналист в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Последние действия Лукашенко еще раз доказывают, что политик слаб и растерян, ему остается только полагаться на грубую силу и обман своих избирателей. Шевченко также заявил, что нынешний Лукашенко является лишь оболочкой себя самого.

Политолог добавил, что сейчас как никогда видна зависимость белорусского президента от Кремля и собственного бюрократического аппарата. По словам Шевченко, вся жизнь Батьки зависит от пиарщиков и силовиков.