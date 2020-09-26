 

“Запросто сможем обойтись” – Лукашенко высказался об отношениях с Западом

26.09.2020, 8:23, Разное

По словам президента республики, последствия протестов в Белоруссии заставили власть серьезно посмотреть на отношения с Россией. Политик заявил, что наши страны поняли, что несмотря на непростую ситуацию, “мы запросто можем обойтись и без них (Запада – прим. ред.)”.

Александр Лукашенко отметил: “Чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?”. По его мнению, у России и Белоруссии очень хорошо развиты промышленность, сельское хозяйство, достаточно ресурсов и хорошая научно-техническая база.

По словам главы Белоруссии, единственное, что нужно нашим государствам – это собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым своих граждан.
Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония уже подписали приказы, запрещающие въезд в страну 30 гражданам республики, включая ее президента Александра Лукашенко. Республика готовит ответные санкции в отношении представителей стран Балтии.

Напомним, акции протеста в стране продолжаются с 9 августа. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Александра Лукашенко. Как писали “Дни.ру”, ранее стало известно, что политик вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну беспорядков. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.



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