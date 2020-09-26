 

Корабли Каспийской флотилии защитили экипажи от «химоружия»

26.09.2020, 8:08, Новости дня

Экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что условный противник попытался атаковать корабли с помощью дрона, к которому была подвешена капсула с отравляющим веществом.

«Расчетами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат условного противника был уничтожен», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Однако газоанализаторы кораблей обнаружили превышение химических веществ в воздухе. «Экипажи были подняты по тревоге для проведения мероприятий по дезактивации зараженных участков», м отметили в министерстве.

В частности, корпуса кораблей были обработаны дезактивационным средством, а боевые посты и командные пункты были загерметизированы. «Экипажи кораблей выполнили задачи с применением костюмов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».



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