Эксперт: Ассоциация НОМ предложила адекватную идею оценки чистоты выборов

26.09.2020, 8:08, Новости дня

«Я бы выделила в докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» убедительное обоснование так называемой «прямой НОМ» – формулы оценки легитимности избирательных кампаний», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя опубликованный в пятницу доклад НОМ об итогах единого дня голосования 2020 года.

«В докладе, который подготовила Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), объясняется метод, по которому выводится формула оценки легитимности избирательных кампаний – «прямая НОМ». Адекватной представляется идея сверять три показателя: данные социологических исследований в конце избирательной кампании, данные экзитполов в ходе голосования и, собственно, сами итоги голосования. Я бы в первую очередь выделила бы этот момент в докладе НОМ», – отметила Дарья Кислицына, руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Доклад НОМ был посвящен итогам региональных выборов различного уровня, которые проходили в 85 регионах РФ 13 сентября. По оценке экспертов НОМ, единый день голосования 2020 года продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры в год, предшествующий выборам в Госдуму.

«В докладе зафиксирован высокий показатель конкуренции на выборах всех уровней, который выражается в среднем по регионам показателе партийных списков: 8,4 партий на регион, – отметила Кислицына. – Особенно впечатляет пример Рязанской областной думы, куда прошли представители семи партий – такого, по-моему, вообще у нас еще не было». Новые партии – дебютанты профессионально подошли к ведению избирательной кампании и, как показали результаты выборов в ряде регионов, смогли найти своего избирателя, полагают эксперты НОМ

«Важно также напомнить о высокой легитимности прошедшей кампании с точки зрения обеспечения избиркомов наблюдателями, техническими средствами, о чем также говорится в докладе НОМ, – отметила Кислицына. – Это можно назвать было лейтмотивом Единого дня голосования». Важными моментами доклада она считает также и трехдневный срок проведения голосования и новый их электронный формат.

ЕДГ-2020 продемонстрировал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов в России. Новые форматы голосования – дистанционная подача голосов и голосование через Интернет – позволили увеличить число граждан, принявших участие в выборах, отмечается в докладе НОМ.

При этом, как указали эксперты, расширение масштабов применения новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием и закреплением в законодательстве дополнительных механизмов общественного контроля. «Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля, с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках», – отмечается в докладе НОМ.

«Основные выводы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» коррелируют вплоть до совпадения с основными выводами экспертов ЭИСИ по итогам прошедших выборов», – подчеркнула Кислицына.