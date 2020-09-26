Белорусский суд оставил под стражей члена КС оппозиции Колесникову

26.09.2020, 7:56, Новости дня

Минский горсуд оставил без удовлетворения жалобу на заключение под стражу члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Жалобу адвоката Колесниковой оставили без удовлетворения, передает ТАСС.

Между тем сама оппозиционерка попросила писать ей письма в изолятор в Жодино, а также принести косметику, передает РИА «Новости» со ссылкой на отца Колесниковой Александра.

Он добавил, что состояние его дочери «бодрое, выглядит хорошо».

Напомним, 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле.

По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. При этом Колесникову якобы «выпихнули» из автомобиля, после она была задержана.

Затем появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама оппозиционерка расценила произошедшее как похищение.

Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям». Ей предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.