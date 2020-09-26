 

Снаряд с отделяемой головной частью для «Торнадо-Г» впервые применили на учениях «Кавказ»

26.09.2020, 7:56, Новости дня

Российские военные впервые применили снаряд с отделяемой головной частью для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает президент Владимир Путин.

«Впервые применен снаряд с отделяемой головной частью, которая на стабилизирующем парашюте падает на объект практически отвесно. Благодаря этому обеспечивается высокая степень поражения целей за укрытиями», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В эпизоде учений были задействованы три реактивных артиллерийских дивизиона этих систем.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». 



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