 

Дело депутата Госдумы Белоусова о крупной взятке перенаправили в Мосгорсуд

26.09.2020, 7:56, Новости дня

Дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой направили из Челябинского облсуда в Мосгорсуд.

«По постановлению Челябинского областного суда от 25 сентября уголовное дело по обвинению Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), направлено по подсудности в Московский городской суд», – цитирует РИА «Новости» сообщение Челябинского облсуда.

Отмечается, что дело неподсудно этому суду, так как местом окончания преступления является Москва. Следствие считает, что с января 2011 по январь 2014 года члены организованной группы получили взятку больше 3 млрд рублей. Получение взятки в Челябинске на 89 млн рублей не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности дела.

Белоусов заявлял ходатайство об отнесении дела к подсудности Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.

Меру пресечения Белоусову и Бутаковой в виде подписки о невыезде оставили без изменений.

Напомним, Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении депутата Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой в августе 2020 года.

Белоусов и Бутакова, по версии следствия, с 2010 по 2014 год в составе ОПГ вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство.

Расследование в отношении Белоусова разрешили начать еще в конце 2018 года.



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