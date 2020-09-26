 

Олег Газманов в Кремле получил орден Дружбы

26.09.2020, 7:53, Разное

Известный российский певец Олег Газманов рассказал о получении почетной награды. В торжественной обстановке артисту вручили долгожданный орден Дружбы.
На церемонию вручения награды Олег Газманов отправился вместе со своей супругой Мариной. Она впервые присутствовала на подобном мероприятии. Артист рассказал, что указ о награждении был издан еще два года назад, но только сейчас нашлось время получить орден.

Олег Газманов в социальной сети Instagram поделился фотографиями и видео с супругой, сделанных в Кремле. Певец надел классический костюм черного цвета, а его жена Марина выбрала элегантный белый комплект, пишет портал «Телепрограмма».

Минувшим летом Олег Газманов переболел коронавирусом. О том, что артист перенес COVID-19, он рассказал поклонникам уже после выздоровления. Сейчас исполнитель работает над новым репертуаром. На 23 октября запланирована премьера его песни.



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