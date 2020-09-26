 

Виктория Дайнеко сожалеет о прекращении общения с Аллой Пугачевой после “Фабрики звезд”

26.09.2020, 7:53, Разное

Российская певица Виктория Дайнеко жалеет, что перестала тесно общаться с Аллой Пугачевой после победы на проекте «Фабрика звезд». Артистка не раз отмечала, что Примадонна стала не просто наставницей, а и сыграла ключевую роль в ее карьере.
Виктория Дайнеко стала популярной 16 лет назад после того, как выиграла проект на «Первом канале», который назывался «Фабрика звезд». Каждый сезон рядом с конкурсантами был продюсер и наставник. Тогда таковым являлась Алла Пугачева. Сейчас Виктория Дайнеко практически не общается с Примадонной. Этот факт очень огорчает певицу, поскольку она бы хотела изменить ситуацию.

Виктория Дайнеко всегда помнит о проекте, Алле Борисовне и других представителей отечественного шоу-бизнеса, которые помогали начинающим исполнителям добиться успеха. Участники называли Примадонну «якутским бриллиантом».

Если бы не Алла Пугачева, карьера Дайнеко в шоу-бизнесе, возможно, не сложилась бы, несмотря на то, что артистка является талантливой. Помощь со стороны наставницы была очень большой, пишет портал «ГлобалМСК». Примадонна поддерживала Дайнеко не только морально, но и оказывала содействие ее продвижению на эстраде.



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