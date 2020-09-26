В работе Telegram произошел сбой

26.09.2020, 1:48, Новости дня

В работе мессенджера Telegram в пятницу произошел сбой, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, следящего за работой популярных ресурсов в Сети.

К 14.40 мск на сайте сервиса зафиксирован 9881 отчет о сбое в Telegram.

76% сообщили, что не могут подключиться к мессенджеру, 23% отметили, что у них не отправляются сообщения. Больше всего о неполадках в Telegram сообщали пользователи из Москвы и Петербурга, также о перебоях в работе сообщали из Белоруссии и Украины.

Предыдущий сбой в Telegram затрагивал пользователей по всему миру, он произошел 19 сентября.