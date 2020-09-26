Китайцам веры нет

26.09.2020, 7:25, Разное

Россия будет строить собственное оборудование для стандарта связи нового поколения— 5G. Долго и дорого.

Во вторник на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде сотрудники Ростеха продемонстрировали полностью функциональный макет базовой станции мобильной связи 5G, работающий на частотах 3,4–3,6 ГГц.

Еще несколько лет назад эксперты в такое не верили.

Одновременно утек в прессу проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о порядке и условиях строительства сетей мобильной связи последнего поколения 5G в России. Оно планируется к принятию в октябре этого года. По сообщениям СМИ, два ключевых пункта, определяющих судьбу высоких технологий связи, «не в пользу пользователей». Операторы смогут строить их исключительно на отечественном оборудовании в единственном пока разрешенном диапазоне 24,25–24,5 ГГц.

Станция связи 5G. Фото: CNews

Оба вопроса многократно обсуждались. В июне ведущие операторы РФ заблокировали аналогичное предложение Минкомсвязи в рамках рабочей группы АНО «Цифровая экономика». Теперь российскому бизнесу связи и его многочисленным союзникам в промышленности остался примерно месяц, чтобы вступить в очередную схватку за свои интересы (и нашу выгоду как будущих рядовых пользователей), которая, весьма вероятно, превратится в последнюю и безнадежную.

Технологии переплелись с политикой и, похоже, проиграли. Мы узнали два важнейших факта из внешней и внутренней политики:

Путин абсолютно не верит китайцам, а эгоизм силовиков превыше любых планов цифровизации нашей экономики.

В результате строительство сетей 5G отложили на несколько лет, а РФ добровольно уступает в технологической гонке.

Напомним, 5G — это новый стандарт мобильной связи. На таком оборудовании пользователи получат скорость скачивания в 60 раз больше сегодняшнего LTE, задержка сигнала сократится в десять раз. Высокая скорость позволит организовать дистанционное образование в интернете, проводить удаленные операции с помощью медицинских роботов в реальном времени, просмотр любого видео в UltraHD онлайн. Малая задержка позволит управлять быстро движущимися беспилотными машинами и промышленными роботами, играть в виртуальной реальности большими командами.

Собирать и передавать эти грандиозные потоки данных сети 5G будут на очень коротком расстоянии от базовой станции. А далее они последуют по уже проложенным коммуникациям. Для этого нужно резко увеличить пропускную способность обычных оптоволоконных сетей и всего хозяйства приборов коммутации, которые всегда будут самой важной частью мировой сети. И эти подготовительные мероприятия потребуют больших денег.

Такая технология свяжет друг с другом уже не только людей, а в первую очередь миллиарды датчиков, установленных на разных устройствах (в том числе бытовых) и на предприятиях любых типов. Последует резкое повышение производительности. Снизятся нерациональные потери во всех областях нашей жизни, и повысится ее комфорт.

В отличие от предыдущих стандартов, в 5G используются сразу несколько частот в зависимости от задачи. Базовые станции с самой высокой скоростью увеличат емкость сот оператора в 60 раз. Однако в диапазоне 24,25–24,5 ГГц (напомню — именно его предложено пока осваивать в России) их радиус действия не более 200 м. И через стены домов сигнал не проходит.

Чтобы покрыть сетью густонаселенные крупные города, операторы собираются ставить станции в диапазоне ниже 6 ГГц. Их скорость не намного выше современных сетей LTE, зато дальность — до 4 км и более. Площадь Москвы 2511 кв. км. Очевидно, что оборудование сот на 24,25–24,5 ГГц на расстоянии ста метров друг от друга по всей столице будет стоить фантастических денег. Поэтому коммерческие операторы мобильной связи в меру возможностей пытались получить низкие частоты с умеренными скоростями, но приемлемыми затратами.

Проблема РФ в том, что наиболее подходящий для этого так называемый «золотой» диапазон вещания 3,4–3,8 ГГц занят государственными ведомствами, в основном военными, спецслужбами и Роскосмосом. Могут ли они поделиться? Могут. Существует процедура конверсии, когда новым пользователям (коммерческим компаниям в нашем случае) выделяются полосы по различным регионам и частоте, если они не помешают силовикам.

Вообще, доля частотного спектра, находящегося под управлением военных и спецслужб, очень велика и вполне соответствует их весу в политическом устройстве России.

Духовно близкие силовикам организации — Национальное радиотехническое бюро (НРТБ), «Гейзер» и «Воентелеком» — ежегодно зарабатывают миллиарды, «вписывая» коммерсантов в частотные владения силовиков. Но конверсия большого диапазона 3,4–3,8 ГГц уже не мелочовка, придется расставаться с ценным административным ресурсом. Бюрократические структуры же делиться ни с кем не собираются, даже если бизнес оплатит им переход на новое оборудование, новые частоты. И даже если от этого зависит конкурентоспособность страны.

На эту проблему накладывается геополитика и государственная безопасность в том виде, в каком ее понимают в Кремле. Год назад Россию накрыла волна телефонного терроризма. Миллионы людей эвакуировались из больниц и торговых центров просто по автоматическим телефонным звонкам и анонимным письмам электронной почты. Наши спецслужбы полностью дискредитированы — они до сих пор не знают исполнителей, даже версий не имеют.

Сети 5G, как мы видим, в неменьшей степени предназначены для промышленности и даже шире — для всей экономики. Датчиков данных и управления на производствах и в машинах, которые они свяжут между собой, со временем станет намного больше, чем людей на планете. Я не стану перечислять варианты диверсий, которые можно устроить, захватив контроль над сетями, но, поверьте, возможности появятся грандиозные.

Вендоров, имеющих готовые к массовому внедрению 5G-решения, меньше, чем пальцев на руках. Все они из Европы и Китая. Теперь, как видим, с ними в ряд намеревается встать Ростех. Самые универсальные и дешевые комплекты у Huawei Technologies Co. Ltd. Не дожидаясь, пока китайское оборудование захватит связь по всему миру, США начали с помощью проверенного санкционного оружия грандиозную войну — сначала против Huawei, потом против всего Китая. Главным аргументом является практика китайских компаний оставлять в оборудовании способы негласного управления им (конкретные случаи широко известны). Однако собственных высококонкурентных универсальных решений для 5G американские компании так и не разработали.

На фоне этой эпопеи Путин тоже решил создать собственное оборудование ровно из тех же соображений: он абсолютно не верит китайцам, предлагающим свою технику. Считается, что это инициатива спецслужб, но вряд ли такое важное решение обошлось без президента. Уже более года участники Архитектурного совета по развитию 5G в РФ — концерн «Созвездие» («дочка» Ростеха из Воронежа), ОАО «ГлобалИнформСервис» и НПК «Криптонит» — колдуют над базовой станцией 5G.

Станция LTE. Фото: ГлобалИнформ­Сервис

Есть ли у них возможность ее создать? Несомненно, ведь макет в Нижнем Новгороде они предъявили высокой публике вполне рабочий. Учтем, что они уже создали собственную российскую базовую станцию LTE (4G), да еще в защищенном варианте. Желающие могут зайти на сайт и купить.

Правда, проектирование средств связи нового поколения — задача куда более сложная.

Если базовая станция будет реально создана, а не скопирована с китайской (что у нас случается сплошь и рядом), российские связисты и менеджеры Ростеха смогут этим заслуженно гордиться.

Но концерн уже заявил, что сроки создания сдвинутся на лето 2024 года. Из-за пандемии правительство сократило траты не только на детские лекарства, но и на высокие технологии. Средства на разработку опытно-промышленных образцов 5G Ростеху уменьшили вдвое (сегодня не хватает минимум 40 млрд рублей). А уж когда начнутся продажи — неизвестно.

2020 год безо всяких преувеличений стал годом 5G. В США и Голландии прошли аукционы по частотам. К сетям Италии, Швейцарии, Кувейта, Южной Кореи и обоих Китаев добавились Англия и Испания, Таиланд и Уганда. Двенадцатимиллионный Шэньчжень стал первым мегаполисом мира, полностью покрытым сетями 5G (46 тысяч базовых станций). Подготовительные работы ведут практически все развитые страны.

В РФ же предстоящее в октябре решение ГКРЧ автоматически отложит строительство 5G в РФ на пять лет. Рядовые потребители, операторы и промышленность, наоборот, хотели бы пользоваться им хотя бы через год, как планировалось, пусть и на импортном оборудовании. А китайские станции уже упакованы в коробки и готовы к использованию.

Отсюда и решение ГКРЧ, проект которого попал к журналистам. Работать пока операторы будут по самому дорогому варианту. В дальнейшем им предложат, как неоднократно сообщали чиновники, низкочастотный диапазон 4,4–4,99 ГГц. Он не будет использоваться в ближайшие годы ни в одной стране. Из-за военных и спецслужб мы вновь пошли по уникальному пути. Вспомним, что нижегородский макет работает именно в «золотом» диапазоне 3,4–3,6 ГГц! Производитель готов делать любые станции, дело именно в политике.

Заводы Ростеха имеют ограниченные мощности. Наши операторы, которых обяжут покупать только отечественное оборудование, в условиях такой монополии заплатят намного больше иностранных конкурентов. А значит, заплатят и все пользователи, в том числе и наши читатели. После того как будет создана (если будет создана) и развернута по всей РФ эта гипотетическая суверенная сеть, у промышленности будет некоторый шанс продавать эту технику за границу.

Решающую почти все на мировом рынке связи цену для российского оборудования никто пока просчитать не может. Но базовые станции Ростеха, как заявлено, совместимы с мировой инфраструктурой и настраиваются на любой диапазон. Это несомненное достижение, но, пока заводы будут строить уникальные станции на 4,4–4,99 ГГц для РФ после 2024 года, основная часть пирога может оказаться съеденной.

На что это похоже? На создание национальной сети железных дорог с нестандартной шириной колеи. Паровозов и вагонов для нее мы наклепаем много и задорого, но продать что-то подобное за границу у нас пока не получилось ни разу.

Валерий Ширяев

Новая газета