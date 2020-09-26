 

Задержан подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

26.09.2020, 7:08, Новости дня

Подозреваемого в нападении рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже задержали правоохранительные органы, сообщил телеканал BFMTV.

Мужчину задержали неподалеку от площади Бастилии, второй подозреваемый пока не найден, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Информацию о нападении на четверых человек рядом со старым зданием редакции известного журнала подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он уточнил, что в ходе нападения два человека получили серьезные ранения, они находятся в тяжелом состоянии.

Получившие серьезные травмы являются сотрудниками информационного агентства Premieres Lignes, сказал телеканал. Офис агентства находится в бывшем здании редакции Charlie Hebdo.

Радиостанция France Info уточнила, что недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку. В полиции позднее отметили, что в коробке ничего опасного не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон также следит за ситуацией.

В пятницу сообщалось, что мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В МИД Украины уточнили число украинцев, захваченных пиратами у берегов Нигерии

09.07 / Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

04.09 / Euronews – тревожная осень в Европе — коронавирус не отступает

14.09 / НАН Украины прогнозирует до 50 смертей в сутки от COVID-19

22.07 / В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

13.09 / МВД не выявило серьезных нарушений во время голосования в регионах

01.07 / Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта, который отменяет люстрацию представителей Компартии

25.06 / Недорогой кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

08.09 / У Колесниковой была четкая позиция: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно – белорусский оппозиционер Знак

12.07 / Янукович отметил 70-летие с Медведевым в казино в Сочи – источник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска