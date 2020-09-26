 

Военные остановили танки двухкилометровым огненным валом на учениях «Кавказ -2020»

26.09.2020, 7:08, Новости дня

Инженерные подразделения Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в рамках основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» создали с помощью взрыва огненный вал протяженностью 2 километра, чтобы сдержать танки наступающего условного «противника».

«В целях срыва подхода резервов противника подразделения инженерных войск взрывным способом устроили противотанковый ров и огненный вал протяженностью два километра», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Для ограничения маневра и нанесения поражения резервам условного противника военные инженеры залпом 122-миллиметровых реактивных снарядов установили дистанционное минное поле с использованием инженерных систем дистанционного минирования. Кроме того, для закрытия бреши на одном из флангов обороны подвижный отряд заграждения на шести гусеничных минных заградителях ГМЗ-3 установил минные поля.

Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 оснащен современной системой навигационной аппаратуры (инерциальной и спутниковой), которая обеспечивает непрерывную выработку курса кратчайшего пути в назначенный пункт от точки привязки, цифровое индексирование координат машины, координат узловых точек минного поля, координат каждой мины. Это позволяет производить фиксацию минного поля в момент минирования, вычерчивание контуров минного поля на топографической карте и одновременную передачу координат минного поля в центр боевого управления. Скорость минирования составляет 6-16 км/ч.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». 



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